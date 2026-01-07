En licitación 17 km de carretera Veracruz-Acayucan para colocación de nueva carpeta asfáltica: SICT

enero 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Un total de 17 kilómetros de la carretera federal Veracruz-Acayucan, ruta 180, serán rehabilitados por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, delegación Veracruz.

De acuerdo a la dependencia federal se contemplan acciones de recuperación y colocación de carpeta asfáltica nueva en una primera etapa en esta ruta de la zona sur del estado.

Las acciones se llevarán a cabo mediante la operación del segundo tren de repavimentación entregado a la entidad veracruzana.

La SICT informó que esta obra se encuentra en la etapa de licitación, misma que una vez concluida dará paso al inicio de los trabajos para cumplir con el calendario de obras.

Se contempla la recuperación y colocación de carpeta asfáltica, a fin de mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento, incrementar la seguridad vial y garantizar movilidad más eficiente a los usuarios.