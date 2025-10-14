Red carretera Federal en Veracruz está operando, asegura SICT

octubre 14, 2025

DIRECTOR EN VERACRUZ, LUIS POSADAS DICE QUE APOYAN A RED ESTATAL EN 13 FRENTES

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras reconocer que las mayores afectaciones en carreteras y caminos por las lluvias fue en la red estatal, el director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Veracruz, Luis Posadas, indicó que se empezarán a colocar puentes provisionales para comunicar a las comunidades.

En ese sentido, dijo que este martes se realizará un vuelo de reconocimiento para identificar la zona en donde se colocará uno de los dos puentes provisionales anunciados a nivel nacional, en la zona de Zontecomatlán.

Asimismo, reconoció que son varios puentes afectados, pero se tienen que abrir caminos provisionales para poder iniciar los procesos de reconstrucción.

El funcionario federal dio a conocer que desde la SICT se apoya con maquinaria en la apertura y limpieza de caminos, tanto federales como estatales, por lo que están en tránsito más máquinas pesadas para trabajar en Veracruz.

“Por parte de los caminos federales tuvimos una serie de afectaciones, sin embargo, la red federal la tuvimos estable y la tenemos operando. En aquellos lugares en donde se tuvieron interrupciones se han habilitado los pasos completos o parciales, el último que estuvimos atendiendo fue en la Sierra de Zongolica, que fue un derrumbe mucho más considerable, pero ya tenemos habilitado el paso”.

TRABAJA EN COORDINACIÓN CON LA SIOP EN

CAMINOS ESTATALES

Sobre los caminos alimentadores y rurales, dijo que están en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la SIOP, trabajando en 13 frentes (caminos atendidos).

“El más importante es para llegar a Ilamatlán, un frente atacando para llegar a Zontecomatlán por la zona de El Paraje y otro frente atacando por el lado de Huayacocotla. Tendremos que concurrir en Zontecomatlán y ahí es donde tenemos previsto la instalación de uno de los puentes Acro, los puentes provisionales para empezar a abrir caminos hacia Ilamatlán y restablecer la comunicación de las poblaciones aledañas”.

Asimismo, dijo que las mayores afectaciones están en la red carretera estatal, pero se tienen inventariadas varias estructuras federales que resultaron con daños.

“Conforme vayamos avanzando en la apertura de los caminos tenemos que llegar a la zona dañada del puente para ver si son los aproches, si son las estructuras o qué es lo que tenemos que trabajar, la tarea que tenemos ahorita es abrir el paso y llegando a la zona del puente veremos qué es lo que se requiere”