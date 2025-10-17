Se reduce a 127 número de comunidades incomunicadas por temporal en 5 estados: SICT

octubre 17, 2025

Anuncia App para verificar en tiempo real restauración de tráfico vehicular

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este viernes, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que en los últimos tres días el número de localidades incomunicadas por las lluvias se redujo de 288 a 127, gracias al despliegue de maquinaria, brigadas y personal en cinco estados del país.

Durante la 258 #MañaneraDelPueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Esteva Medina destacó además la puesta en marcha de una aplicación digital que permitirá registrar y actualizar en tiempo real los daños carreteros y verificar los avances en la atención de los puntos críticos.

“Ya está operando una aplicación que se desarrolló para en tiempo real tener el levantamiento de daños. Esta es una aplicación muy importante. Si bien ya teníamos referenciados muchos de los puntos con interrupciones y se fue poco a poco incorporando toda la información que recibíamos de estados, de municipios y la que nosotros mismos recopilábamos, ahora viene una segunda etapa donde verificamos. Tenemos las testimoniales con fotografía y también en tiempo real se está alimentando el sistema”, explicó.

El titular de la SICT detalló que la herramienta fue desarrollada en tiempo récord y ya se encuentra en proceso de capacitación para su uso por parte de las brigadas que realizan los levantamientos de daños en campo.

En su balance, Esteva informó los avances por entidad:

• Hidalgo: de 309 caminos afectados, 131 ya están abiertos, 90 parcialmente y 88 continúan cerrados; el número de localidades incomunicadas bajó de 84 a 77. • Puebla: se redujo de 21 a 13 comunidades sin paso, con 36 máquinas y 100 trabajadores en labores de rehabilitación. • Querétaro y San Luis Potosí: ya no registran localidades incomunicadas. • Veracruz: de 45 a 37 comunidades sin acceso, con 133 máquinas y 203 trabajadores, además de más de 600 unidades de apoyo en la zona de Poza Rica.

En total, se trabaja en 206 caminos y 112 frentes de obra, con la participación de cerca de nueve mil trabajadores y más de mil máquinas, incluyendo los equipos de la Defensa Nacional y Marina.

Esteva resaltó que este viernes se conmemoran 100 años del Día del Caminero y la Caminera, y reconoció el esfuerzo del personal que, en medio de la emergencia, continúa trabajando para restablecer la conectividad en las zonas más afectadas.

“No es momento de festejar, pero sí de agradecer. Pasando la emergencia celebraremos su labor”, afirmó el secretario.

