Emite SICT 7 recomendaciones para quienes viajen por carretera este fin de semana largo
marzo 12, 2026
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió 7 recomendaciones a las y los conductores que viajarán por carretera durante el segundo fin de semana largo del año, a fin de garantizar su seguridad.
Ante el aumento de movilidad que se espera del sábado 14 al lunes 16 de marzo, se pide a los paseantes extremar precauciones para evitar accidentes en la Red Carretera Federal.
1. Revisar las condiciones mecánicas del vehículo:
Verificar frenos, limpiaparabrisas, luces, niveles de gasolina, aceite y agua e inflado de llantas
2. Respetar los límites de velocidad:
Atender los señalamientos de las carreteras. Conducir rápido en una zona sinuosa aumenta las posibilidades de riesgo.
3. Utilizar siempre el cinturón de seguridad:
Es una medida obligatoria para todos los ocupantes del vehículo, los niños deben ir en la parte trasera de los asientos y en sillas especiales para su edad
4. No conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga:
Su consumo disminuye los reflejos y la capacidad de respuesta ante una situación de riesgo.
5. No utilizar el celular al conducir:
Contestar mensajes de texto o responder llamadas distrae al conductor y aumentan las probabilidades de un incidente
6. Atender los señalamientos preventivos e informativos:
Para que lleguen con bien a su destino es importante respetar los señalamientos viales colocados a lo largo de la carretera
7. Utilizar correctamente los carriles de circulación:
Solo rebasar por la izquierda, nunca estacionarse en curva y en caso de detenerse, hacerlo en los acotamientos y poner las luces intermitentes
Se sugiere a los paseantes tener a la mano los siguientes números telefónicos, que les permitirán solicitar asistencia pronta de ser necesario:
Emergencias: 911
CAPUFE: 074
Cruz Roja: 55 53 95 11 11
Guardia Nacional: 088