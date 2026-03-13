Emite SICT 7 recomendaciones para quienes viajen por carretera este fin de semana largo

marzo 12, 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió 7 recomendaciones a las y los conductores que viajarán por carretera durante el segundo fin de semana largo del año, a fin de garantizar su seguridad.

Ante el aumento de movilidad que se espera del sábado 14 al lunes 16 de marzo, se pide a los paseantes extremar precauciones para evitar accidentes en la Red Carretera Federal.

1. Revisar las condiciones mecánicas del vehículo:

Verificar frenos, limpiaparabrisas, luces, niveles de gasolina, aceite y agua e inflado de llantas

2. Respetar los límites de velocidad:

Atender los señalamientos de las carreteras. Conducir rápido en una zona sinuosa aumenta las posibilidades de riesgo.

3. Utilizar siempre el cinturón de seguridad:

Es una medida obligatoria para todos los ocupantes del vehículo, los niños deben ir en la parte trasera de los asientos y en sillas especiales para su edad

4. No conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga:

Su consumo disminuye los reflejos y la capacidad de respuesta ante una situación de riesgo.

5. No utilizar el celular al conducir:

Contestar mensajes de texto o responder llamadas distrae al conductor y aumentan las probabilidades de un incidente

6. Atender los señalamientos preventivos e informativos:

Para que lleguen con bien a su destino es importante respetar los señalamientos viales colocados a lo largo de la carretera

7. Utilizar correctamente los carriles de circulación:

Solo rebasar por la izquierda, nunca estacionarse en curva y en caso de detenerse, hacerlo en los acotamientos y poner las luces intermitentes

Se sugiere a los paseantes tener a la mano los siguientes números telefónicos, que les permitirán solicitar asistencia pronta de ser necesario:

Emergencias: 911

CAPUFE: 074

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

Guardia Nacional: 088