Sheinbaum pide regalar amor a todas las madres en su día

mayo 10, 2025

Emite mensaje en redes sociales llama a cuidar a las mamás los 365 días del año y no solo el 10 de mayo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con motivo del Día de las Madres, este sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un mensaje con motivo de esta fecha, la más importante para los mexicanos después de la Virgen de Guadalupe.

Mediante sus redes sociales, la primera mandataria de la nación, comenzó su mensaje enviando un saludo y todo su cariño a las mamás de todo México, al tiempo de agradarles por su trabajo diario.

“Es 10 de mayo es Día de las Madres, y quiero enviarle un saludo muy cariñoso, muy sentido, un abrazo muy fuerte a todas las mamás mexicanas, decirles que las queremos, que valoramos muchísimo el trabajo que hacen todos los días en la familia”. Indicó.

A renglón seguido, la jefa del Estado Mexicano, también fue directa al pedir cuidar a las manas, no solo este día, sino los 365 día del año.

“Decirles que hay que cuidar a la mamá, la mamá no solo nos cuida, nosotros también tenemos que cuidar a las mamás, tenemos que apoyarlas en el trabajo del hogar no solo es de las mujeres, es de todas y de todos, cuidemos a las mamás no solamente el 10 de mayo, sino todo el año, los 365 días del año”.

Tras indicar lo anterior, la también científica recordó que ahora, no hay impedimento para la mujer, sea lo que quiera ser.

“Decirle a las mujeres, a las mamás que es tiempo de mujeres, que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres podemos ser lo que queramos ser; un abrazo muy muy fuerte a todas las mamás de México”.

Para finalizar, Sheinbaum Pardo no dejó atrás a su mamá, a la cual agradeció por todo lo que le dio y sigue dando, así como por enseñarle que lo material es lo menos importante, lo que aprovechó para solicitarle a mis medianos que hoy festejan a sus madres regalarles “mucho amor”, cariño y protección a ellas todos los días del año.

“Y también aprovecho en lo personal para agradecerle a mi madre todo lo que me ha dado, felicitarla mucho por inculcarme valores, por cierto, recuerden que lo material no es importante, lo más importante es lo espiritual, regalemos cariño, regalemos mucho amor y protejámonos entre todos, que siempre vivan las mujeres mexicanas, que vivan todas las madres, y que viva México”. Finalizó.

Cabe afirmar que para este sábado la agenda de actividades públicas de la presidenta de México contemplaba a mediodía la supervisión de la implementación de Políticas de Bienestar para Mujeres en Morelos, el cual tenía como sede la ciudad de Cuautla. Este fue reprogramado para fecha posterior.