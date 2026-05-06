FGE acepta 10 recomendaciones por violación a Derechos Humanos, 4 de ellas habían sido rechazadas por ex fiscal

FGE acepta 10 recomendaciones por violación a Derechos Humanos, 4 de ellas habían sido rechazadas por ex fiscal

mayo 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado ha aceptado un total de 10 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos, así como de la Nacional por violaciones a garantías individuales en agravio de 187 víctimas.

Así lo dio a conocer la titular de la FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, en conferencia de prensa señaló que son 5 recomendaciones que emitió y se aceptaron de la Comisión Estatal, una más de la Comisión Nacional y 4 de casos que originalmente, la administración anterior, había rechazado.

“Son cinco que dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de la Comisión Nacional y cuatro que ya se habían rechazado; yo las reconsideré y las acepté. Entonces, en total son 10 recomendaciones que yo acepté”.

Estas recomendaciones, en total, implica el reconocimiento como víctimas de violación de derechos humanos a 187 víctimas, tanto directas e indirectas por parte de los organismos.

Los expedientes por los que se emitieron las recomendaciones es el caso del Bar Caballo Blanco, ocurrido en Coatzacoalcos, en el sur del estado.

Finalmente, reconoció que la Fiscalía General del Estado mantiene una deuda en materia de derechos humanos, por lo que aseguró que se debe avanzar no sólo en la aceptación de las recomendaciones, sino también en acciones concretas hacia las víctimas.