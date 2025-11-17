Coatepec impulsa el turismo: Alcalde electo anuncia Feria del Café

noviembre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde electo de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, anunció desde Pachuca, Hidalgo, los avances significativos en la planeación de la Feria Nacional del Café, uno de los principales compromisos de su campaña que está próximo a ser una realidad.

Luna Hernández reiteró que el turismo será un eje estratégico de su administración, dado que es el motor económico del municipio.

«Nosotros estamos pensando mucho en el turismo, va a ser una de las áreas estratégicas de nuestro nuevo gobierno de la transformación, porque es el servicio, es el sector que mayormente provoca flujo de la economía en nuestro municipio,» afirmó.

La Feria Nacional del Café 2026 se realizará del 30 de abril al 10 de mayo, un importante evento cafetalero.

El anuncio de la Feria del Café coincidió con una celebración para el Pueblo Mágico. El alcalde electo celebró que el Senado de la República haya nombrado el 21 de marzo como el Día Nacional de la Orquídea.

Luna Hernández atribuyó este logro, en gran medida, al impulso local. Señaló que la promoción provino de Coatepec, a través de Óscar Espino, fundador del Museo de la Orquídea, quien estuvo impulsando la propuesta. La iniciativa fue presentada ante el Senado por el senador Ernesto Pérez Astorga.

El edil electo destacó que la fundamentación de la aprobación en el Senado subraya la intervención de Coatepec como la «capital de la orquídea en México».

Con ambos proyectos, la Feria del Café y el reconocimiento nacional de la orquídea, Luna Hernández busca asegurar que estos activos naturales y productivos consoliden a Coatepec como un destino turístico de primer nivel.