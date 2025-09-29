¡Coatepec de fiesta!: luce bajada de arcos florales en honor a San Jerónimo

septiembre 29, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La tarde de este lunes se llevó a cabo la jornada central de las festividades en honor a San Jerónimo, patrono del municipio de Coatepec, ubicado en la región capital del estado de Veracruz.

Tras las 17:00 horas, se puso en marcha la tradicional procesión y la solemne ceremonia de la bajada del arco floral, un ritual considerado la ofrenda principal al santo.

La jornada cívica y religiosa se centra en la «bajada de los arcos», pesadas estructuras decorativas ricamente ornamentadas que son instaladas temporalmente en los templos del municipio, con la Parroquia de San Jerónimo como sede principal.

La elaboración de los arcos florales se concentra históricamente en el barrio de Los Carriles, donde los residentes cierran vialidades para ejecutar la compleja actividad artesanal. Posteriormente, las estructuras son transportadas a hombros de varios participantes por la calle Arteaga hasta la parroquia.

Este año, la procesión destacó por una amplia participación social. Se pudo observar un arco floral elaborado por los alumnos del jardín de niños “Juan Zilli Bernardi”, ubicado en la colonia Agrícola, en una muestra de la integración intergeneracional a la festividad.

El recorrido fue enmarcado por la presencia de jinetes y grupos de mariachis que ambientaron la celebración. Cientos de espectadores se congregaron en el parque “Miguel Hidalgo y Costilla”, desafiando la lluvia que se registró en la región desde las 15:00 horas, para lo cual portaron sombrillas e impermeables.

Organizadores y participantes subrayaron la importancia de estos actos no solo como un homenaje a San Jerónimo, sino como un elemento crucial para fortalecer el tejido social y preservar el patrimonio cultural de Coatepec.

La fecha central de la celebración se conmemora el próximo 30 de septiembre. Coatepec, catalogado como uno de los ocho Pueblos Mágicos de Veracruz, capitaliza estas festividades para proyectar su riqueza arquitectónica, paisajística y su renombrada producción de café, atrayendo un considerable flujo de turismo nacional e internacional.