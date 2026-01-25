Coatepec busca ser sede de nuevo hospital regional: Alcalde

enero 25, 2026

Juan David Castilla

El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, dio a conocer que presentó una solicitud formal a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para albergar un hospital regional en el Pueblo Mágico.

En un encuentro con la prensa durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a ciudad Cardel, el edil informó sobre las gestiones prioritarias que encabeza a más de 20 días de haber iniciado su administración.

Entre los anuncios destacan la solicitud formal para albergar un hospital regional y la recuperación legal de espacios emblemáticos.

El edil confirmó que entregó personalmente una petición a la presidenta Sheinbaum para que el Hospital Regional proyectado para la zona centro del estado sea construido en Coatepec.

Según Luna Hernández, el municipio cuenta con terrenos que cumplen con todos los requisitos técnicos para este proyecto.

Asimismo, adelantó que se iniciarán vías legales para recuperar el quiosco del parque municipal, tras no lograr acuerdos mediante el diálogo con los actuales ocupantes. El objetivo es convertir este espacio en un centro de promoción para el café de denominación de origen, las artesanías y la gastronomía local.

Al cumplir sus primeras tres semanas de gestión, el alcalde destacó la armonía dentro del cabildo: afirmó que existe una relación cordial y de trabajo coordinado con los regidores de oposición.

Anunció la próxima llegada de un nuevo camión recolector de alta capacidad para regularizar el servicio de basura y resaltó la implementación de las conferencias matutinas «Lunes del Pueblo» y la reparación inmediata de fugas de agua con antigüedad considerable.

Nacho Luna hizo un llamado a los habitantes de Coatepec para mantener la confianza en su gobierno y sumarse a iniciativas como el sistema de recolección de basura por campaneo.

“Este es un gobierno colectivo y necesitamos trabajar de la mano con la ciudadanía para transformar nuestro Pueblo Mágico», concluyó.