Club América se convierte en patrocinador del Mundial 2026

diciembre 12, 2025

El Club América volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolera, pero esta vez por un motivo que trasciende la cancha. Las Águilas fueron anunciadas como el primer club en convertirse en patrocinador del Mundial 2026, un hecho inédito en la historia del futbol profesional y que marca un antes y un después tanto para la institución como para el futbol mexicano.

El anuncio llegó a través de un comunicado del propio conjunto azulcrema, donde destacaron que esta alianza representa una oportunidad única para “representar a la afición mexicana” en la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Bajo la figura de Host City Supporter, el América trabajará de la mano con la FIFA y los comités locales en la promoción del torneo, además de involucrarse directamente con las sedes que recibirán partidos.

La elección del América no pasó desapercibida. Para muchos, la FIFA encontró en el club a un aliado natural por su impacto mediático, su arraigo cultural y la fuerza de una afición que se extiende por todo el continente. Con una historia llena de éxitos y una presencia constante en el imaginario deportivo de México, las Águilas cumplen con el perfil que el organismo mundial busca para amplificar el alcance del campeonato.

Directivos del club no ocultaron su entusiasmo. “Agradecemos a la FIFA por permitirnos ser pieza central de las actividades que se realizarán en la sede Ciudad de México”, señalaron.

Más allá del simbolismo, la alianza marca una novedad en la historia de los Mundiales. Por primera vez, un equipo de futbol profesional deja el rol tradicional de espectador para convertirse en socio estratégico de la Copa del Mundo.

Para el América, la alianza no solo refuerza su imagen global, sino que también ofrece una plataforma para conectar con nuevos seguidores en un escenario sin comparación.