Ciudadanía debe renovar su credencial para votar: Sergio Vera

octubre 29, 2025

Redacción/Xalapa. El vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores en Veracruz, Sergio Vera Olvera, en entrevista para En Contacto, hizo un llamando a la población para realizar la renovación de su credencial para votar.

El funcionario resaltó que algunas identificaciones que este 2025 perderán vigencia y serán dadas de baja del padrón electoral para el próximo año, por lo que la ciudadanía debe estar atenta para garantizar su legítimo derecho al voto.