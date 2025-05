Católicos esperanzados con la llegada del nuevo Papa León XIV: Beristaín 

mayo 8, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Más de mil 400 millones de católicos se llenan de alegría con el nombramiento 267 de San Pedro, lo que se dio a conocer a través de la fumarata blanca que salió de la Capilla Sixtina, tras el Cónclave en el Vaticano.

Al respecto, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristain de los Santos dijo que se oró para que los 133 cardenales electores fueran iluminados para esta elección, quienes eligieron a Roberto Francis Prevost, de origen norteamericano, obispo de Boston.

«Se puede esperar lo que se espera de nuestro señor Jesucristo, se espera que nos haga más hijos de Dios, que nos haga recordar que en medio de todas las vicisitudes que vamos viviendo, que son complejos, lo que podemos esperar es que la fuerza del Evangelio, que el Papa pueda recordarnos que somos hijos de Dios».

Confíó en que el recién designado Papa León XIV sea la voz de todos los católicos del mundo.

“Vivimos en un mundo lleno de guerras y a veces no nos enteramos bien, hay violencia en todas partes, vivimos en un mundo lleno de migración, en un consumismo exagerado, naturalmente que el Papa no lo va a hacer por imposición, si no visitando a los países”.