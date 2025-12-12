Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México

diciembre 12, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica este viernes con el papa León XIV, a quien reiteró una invitación para que visite México. La conversación se dio en el marco de la conmemoración del día de la Virgen de Guadalupe.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió que durante el diálogo coincidieron en que, “más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”. Agregó que el sumo pontífice envió bendiciones y saludos a la población en esta fecha.

En la llamada también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

La invitación formal había sido entregada previamente el 18 de mayo de 2025, cuando la titular de Gobernación entregó al papa León XIV una carta de invitación de la presidenta durante la ceremonia de inicio de su pontificado.