Papa León XIV se reúne con María Corina Machado

enero 12, 2026

El Papa León XIV recibió este lunes 12 de enero, en audiencia privada en el Vaticano, a María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, según confirmó la Santa Sede en un boletín oficial, sin ofrecer más detalles sobre el contenido del encuentro.

† La audiencia, que no figuraba en la agenda pública inicial del Pontífice, fue incluida más tarde en el comunicado diario de la Oficina de Prensa del Vaticano, reflejando la discreción que caracteriza este tipo de audiencias privadas.

Este encuentro ocurre en un contexto geopolítico particularmente sensible para Venezuela. Recientemente, fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro, operación que ha redirigido la atención internacional sobre el país sudamericano y sus desafíos institucionales.

En su intervención ante el cuerpo diplomático vaticano días antes, el Papa León XIV instó a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, posicionando al Vaticano como actor preocupado por la crisis política y social que vive Venezuela.

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela, y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

⇒ El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.