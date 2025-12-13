CONVERSA SHEINBAUM VÍA TELEFÓNICA CON EL PAPA LEÓN XIV PARA INVITARLO A MÉXICO

diciembre 13, 2025

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo este viernes una llamada telefónica con el papa León XIV en la que reiteró su invitación al sumo pontífice para que visite el país.

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país. Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe.

“Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, compartió a través de sus redes sociales.

Durante la conversación telefónica, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y del subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

El 18 mayo de 2025 la titular de Gobernación entregó, en la ceremonia de inicio de su pontificado, al papa León XIV la carta invitación de la Presidenta de México.