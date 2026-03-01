Iglesia Católica pide orar por familias que enfrentan desapariciones de seres queridos

marzo 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Iglesia Católica de Xalapa se pronunció por orar por aquellas familias que lamentablemente enfrentan la desaparición de un ser querido, o situaciones de violencia y pérdida.

En la homilía de este domingo desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, el párroco José Ignacio Barrera Murrieta dijo que en estos momentos las familias que atraviesan por momentos difíciles requieren de acompañamiento espiritual.

“Pedimos de manera muy especial por aquellos hermanos y hermanas que viven procesos difíciles, para que el Señor los llene de fortaleza, de esperanza y de amor”, dijo ante feligreses católicos.

Llamó para que quienes viven estas situaciones lo hagan con mucha fe y con la certeza de que no están solos, que Dios los acompaña y que la comunidad también está con ellos.

Tenemos, señaló, presentes a todos aquellos hermanos y hermanas que sufren por la pérdida de un ser querido, por la desaparición de algún familiar o por alguna situación de violencia.

El sacerdote Barrera Murrieta consideró que en tiempos como los que se viven en estos momentos es fundamental mantener la esperanza y la paz interior para no perder el rumbo.

“Que el Señor los acompañe y les dé la esperanza que tanto se requiere en esos momentos para no perder el rumbo, para no perder la paz y para mantenernos firmes en la convicción de que tenemos un Dios que nos ama”.