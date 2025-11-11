Papa León XIV revela cuáles son sus películas favoritas

noviembre 11, 2025

En vísperas a una reunión entre el Papa León XIV y personalidades importantes dentro de la industria cinematográfica, el Vaticano ha decidido hacer pública una lista que revela las películas favoritas de la máxima autoridad de la iglesia católica.

Un patrón común que se puede encontrar entre las películas elegidas por el sumo pontífice es que se centran en temas como la familia, la dignidad humana y la esperanza.

Dentro de las piezas cinematográficas reveladas se encuentran las siguientes:

¡Qué bello es vivir! (1946)

La novicia rebelde (1965)

Gente común (1980)

La vida es bella (1997)

La cita del Papa León XIV con directores, productores, actores y actrices se dará este sábado 15 de noviembre en el Palacio Apostólico del Vaticano a las 11 horas de la madrugada. El objetivo de esta es fomentar el diálogo entre la iglesia católica y el mundo cinematográfico.

Dentro de las personalidades invitadas se encuentran Mónica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta, Cate Blanchett, Spike Lee, Gus Van Sant, George Miller y Giuseppe Tornatore.