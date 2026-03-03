“Casa Real del Café» en Coatepec no cierra; solicita cambio de giro

marzo 3, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Ante la polémica que generó el presunto cierre del hotel Casa Real del Café, el alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, aclaró que el establecimiento no dejará de operar, sino que ha solicitado formalmente un cambio en su giro comercial.

El edil explicó que, tras recibir información extraoficial sobre el cese de operaciones, el Ayuntamiento recibió una solicitud oficial para transformar la naturaleza de los servicios que presta el inmueble.

Aunque Luna Hernández prefirió no revelar el nuevo giro comercial por respeto a los tiempos de la empresa, confirmó que la actividad económica en dicho punto continuará bajo un nuevo esquema.

El Alcalde enfatizó que la vocación turística de Coatepec sigue en crecimiento. Destacó que la estrategia municipal está alineada con las políticas turísticas del estado de Veracruz, buscando consolidar al «Pueblo Mágico» como un destino referente.

«Estamos confiados en nuestra estrategia de promoción permanente. Para este año tenemos programados 11 eventos ancla que servirán como pretexto constante para atraer visitantes», señaló el munícipe.

Luna Hernández reafirmó el compromiso de su administración con la calidad en el servicio, mencionando que se mantienen programas de capacitación activa para los sectores hotelero y restaurantero, garantizando así una experiencia positiva para quienes visitan el municipio.

“Hoy cerramos un capítulo muy significativo en la historia de Hotel Casa Real del Café. Después de 18 años de puertas abiertas, trabajo constante, compromiso y dedicación, llega el momento de concluir este ciclo que marcó nuestra esencia y nuestro camino. A lo largo de este tiempo compartimos experiencias, construimos memorias y crecimos junto a quienes confiaron en nosotros”, se lee en una parte del post de despedida por parte de la empresa.