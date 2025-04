Bullying y falta de inclusión afectan a personas con autismo; realizan caminata en Xalapa

abril 13, 2025

Juan David Castilla

Decenas de personas participaron en la Cuarta Caminata por el Autismo en la ciudad de Xalapa para destacar la necesidad de mejorar la atención en salud, educación y empleo para personas neurodivergentes, quienes enfrentan bullying y la falta de inclusión.

Las personas se concentraron en las inmediaciones del Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave” y después caminaron hacia la explanada del parque Benito Juárez.

De acuerdo con la psicoterapeuta Rosa Virginia Martínez Conde, se sugiere que el gobierno colabore con instituciones privadas para ofrecer un apoyo adecuado.

Salud, educación y trabajo son las partes débiles que habría que reforzar. Las familias tienen que acudir a las instancias privadas para poder tener la atención, cuando a lo mejor las políticas públicas deberían de tener en sus instituciones, como la Secretaría de Educación, de Salud, etcétera, políticas para su atención. Las hay, pero no son suficientes. No hay suficiente capacitación, no hay suficiente sensibilidad, sensibilización, a todo el personal para poder atender a niños, adolescentes y adultos”, añadió.

La especialista indicó que en materia de educación no ha sido positivo que los menores con autismo sean incluidos en las aulas de escuelas públicas, pues requieren una atención especial.

“Recordemos que en la Ley de Educación de México, los niños neurodivergentes o con alguna situación de autismo son integrados a los grupos. Todas las escuelas van y los integran a los grupos. No ha funcionado, o sea, eso no ha funcionado. No, miren, yo creo que lo que pasa es que difícilmente podemos encontrar una escuela que completamente sea inclusiva. Por ley debe de serlo, pero hay algunos maestros que lo hacen y otros no”.

Insistió en que el hecho de que los docentes se incorporen a la actividad educativa no garantiza realmente la atención.

“El recibir a los niños y a las niñas no garantiza que sean incluidos del todo. La mayoría, el 99.99% sufren acoso escolar. Y la agresión, no nada más es la agresión verbal o física o psicológica, es la omisión de la atención. En el Crisver de manera reciente había reportes que estaban fallando el sistema, incluso eran largas, largas filas las que se hacían para poder obtener una cita”, añadió la especialista.