Bloquean carretera Coatepec-Las Trancas para exigir localización del menor José Emmanuel

agosto 28, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares y amigos de José Emmanuel Antonio Alarcón León, un adolescente de 13 años, protestaron y bloquearon la carretera Coatepec-Las Trancas, para exigir su localización con vida.

El menor se extravió la mañana del miércoles 27 de agosto, cuando salió de la casa de una menor en el fraccionamiento Bugambilias.

José Emmanuel vive con su familia en la colonia Santa Lucía 1 del municipio de Emiliano Zapata, en la zona conurbada con la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz.

Por este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz emitió la Alerta Amber número 1429 para localizarlo, pero hasta el momento no hay indicios sobre su paradero.

Sus familiares y amigos realizaron un bloqueo sobre la carretera Las Trancas–Coatepec, a la altura de la colonia Santa Lucía, cerrando el paso vehicular en ambos sentidos.

Las personas reclamaron a las autoridades celeridad en las investigaciones y mayor apoyo para dar con el paradero de José Emmanuel.

La Fiscalía solicitó la colaboración de la sociedad para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar al adolescente.