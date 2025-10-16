¡Falta claridad sobre seguros de vida!: jubilados retoman plantón los jueves

octubre 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Jubilados retomaron las protestas de cada jueves y bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez en el centro de Xalapa, para reclamar que no hay claridad en la contratación de aseguradoras para garantizar su derecho al seguro de vida institucional.

Se trata de integrantes de la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz (Ajupiv) y del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz (Conjupever), quienes se manifestaron este jueves en el centro histórico de la capital.

Los inconformes indicaron el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) mantienen pagos pendientes por dicho concepto.

Mencionaron que cientos de familias de trabajadores fallecidos siguen sin recibir los recursos del seguro institucional, pese a que fueron descontados durante toda su vida laboral.

De acuerdo con la presidenta de Ajupiv, Delia Jiménez Pérez, se exige una explicación clara a la gobernadora Rocío Nahle García sobre la situación de los seguros de vida institucionales y el pago de pólizas pendientes.

Los manifestantes, que justificaron el bloqueo vehicular como «la única manera de ser escuchados», denunciaron la confusión generada por la aparición de dos entes aseguradores diferentes en documentos oficiales.

El grupo de jubilados expresó su profunda desconfianza hacia la actual administración, señalando que el problema de los seguros de vida para los compañeros fallecidos se arrastra desde los sexenios de Javier Duarte y Cuitláhuac García.

«Estamos aquí para exigir que no nos sigan engañando. Ya tenemos compañeros jubilados que necesitan sus beneficiarios la póliza de este seguro de vida», expresó.

La principal preocupación de Ajupiv radica en la aparente duplicidad de entidades creadas por el gobierno actual. Explicaron que, primero, se estableció la aseguradora AVSI (Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales), cuyo decreto salió publicado el 7 de mayo.

Sin embargo, para «sorpresa» de la agrupación, el 6 de octubre apareció otra entidad: el Fideicomiso Veracruzano de Seguridad Social Institucional (FIVESSI).

Los jubilados señalaron que el gobierno no se ha tomado la molestia de explicar si la creación de FIVESSI elimina o anula a AVSI, o si ambas funcionarán de manera simultánea, dejando al gremio en total incertidumbre sobre quién cubrirá los seguros pendientes.

«Esto significa que hay dos aseguradoras creadas por Rocío Nahle sin que se haya tomado la molestia de explicar. Tampoco se ha tomado la molestia de pagar los seguros institucionales, cuyo compromiso hizo con Ajupiv», remató la Presidenta de la organización.