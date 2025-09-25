Bloquean carretera frente a la SEV por cese de profesor

septiembre 25, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Madres, padres de familia y profesores de la escuela primaria “José María Morelos y Pavón” del municipio de Actopan, protestaron, tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en la ciudad de Xalapa, y bloquearon de manera intermitente ambos carriles de la carretera federal Xalapa-Veracruz, frente a la dependencia estatal.

Las personas exigieron la reinstalación del docente Marco Antonio Moreno Martínez, a quien cesaron por presunto maltrato infantil, a pesar de tener una trayectoria positiva al servicio de la educación.

Los inconformes se manifestaron el pasado lunes 22 de septiembre frente a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde bloquearon la avenida Américas.

Sin embargo, al no obtener una respuesta favorable para la reinstalación del profesor, decidieron manifestarse nuevamente este jueves 25 de septiembre.

La escuela se localiza en la comunidad San Nicolás, municipio de Actopan, en la zona costera central del estado de Veracruz, donde más de 25 alumnos están siendo afectados por la falta del catedrático desde hace tres meses.

De acuerdo con el profesor Alejandro García Ruiz, se cometieron violaciones a los derechos laborales de su compañero Marco Antonio Moreno por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz.

“No se respetaron los protocolos establecidos por parte de la secretaría, los acuerdos de levantar la actas correspondientes, la acta primordial dentro del aula, de la escuela que hace el director, posteriormente el supervisor, todo eso fue violado, se fue la madre de familia, se fue a este organismo, Sipinna, fue a tomar la de la secretaría y la secretaría toma esa atribución del cese al maestro”, expresó.

Por tal motivo, se solicitó la intervención gubernamental para garantizar la justicia, pues aseguraron que el docente es inocente, y protección en el sistema educativo.

“Estamos exigiendo la incorporación inmediatamente del maestro a su centro de trabajo, también el resguardo y la protección de sus derechos, el maestro está siendo afectado emocionalmente, su familia, es un maestro de 24 años de trabajar en su escuela, y ha sido violentado”, enfatizó.

Las personas amagaron con mantener las protestas hasta que sean atendidas sus demandas.