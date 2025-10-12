Baja el nivel del agua en Álamo; este sábado se restablece la electricidad: Nahle

octubre 12, 2025

Xalapa, Ver. – La gobernadora Rocío Nahle García informó que las labores de atención a la emergencia por las intensas lluvias en el norte de la Huasteca avanzan de manera progresiva y destacó que el nivel del agua en Álamo ha comenzado a descender.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, mencionó que esperan que mañana se pueda ingresar al municipio, donde se empezaron a restablecer los servicios de energía eléctrica y agua, y se puedan iniciar los trabajos de limpieza y recuperación de servicios esenciales.

“La buena noticia de Álamo es que por fin bajó el nivel del agua. Mañana entra un equipo de limpieza junto con la población, van a ser días de trabajo; hoy en la noche se va a empezar a reconectar la energía. Esperemos que mañana avance”, afirmó la gobernadora.

El municipio de Álamo fue uno de los más afectados. Durante La Mañanera del viernes, se informó que al menos 5 mil viviendas resultaron afectadas por las inundaciones. Hasta este sábado, algunas casas aún permanecían bajo el agua; no obstante, Nahle García destacó que el nivel del agua ya comenzó a bajar.

Los pobladores han usado las redes sociales para solicitar ayuda, difundiendo imágenes de familias completas en techos y segundos pisos, aisladas desde la noche del jueves, muchas sin acceso a alimentos ni agua potable.

Otros avances en la región

Al dar un reporte sobre El Higo, Nahle García mencionó que algunas comunidades permanecen incomunicadas, por lo que se enviaron lanchas y víveres para atender a la población.

En el caso de Ilamatlán y Zontecomatlán, la gobernadora confirmó que no se logró establecer un puente aéreo este sábado, pero confió en que mañana domingo se podrán trasladar víveres, médicos y personas enfermas a zonas seguras.

En Ixhuatlán de Madero, se logró realizar un puente aéreo con dos vuelos, transportando alimentos y brindando atención médica a personas con problemas de salud.

“Mañana aceleramos los puentes aéreos; nos dice la Secretaría de Comunicaciones que tal vez mañana o pasado podamos tener comunicación vía carretera”, aseguró Nahle García.

Además de los trabajos de limpieza y recuperación de servicios básicos, las autoridades han enfocado esfuerzos en revisar y reparar infraestructura crítica, incluyendo puentes y caminos dañados por el desbordamiento de ríos.

En el caso de Poza Rica, la mandataria señaló que ya se trabaja en la limpieza de las colonias afectadas por el desbordamiento del río Cazones.

“Estamos cerrando el día con un corte general de los trabajos en el norte de la Huasteca. Ya se iniciaron los trabajos de limpieza en Poza Rica; se está avanzando, bajó el nivel del agua, hay zonas con 30 centímetros, nos espera mucho trabajo, pero se avanza”, concluyó Nahle García.