Aumentan tarifas de autobuses también en Coatepec

enero 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.-Bajo un clima de descontento generalizado, a partir del lunes 26 de enero entró en vigor el nuevo esquema tarifario de la línea Autotransportes La Azteca en la ruta que conecta Coatepec con Xalapa y Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata.

La actualización de precios, que eleva el costo del pasaje hasta los 27 pesos en sus tramos más largos, ha provocado una reacción inmediata de los usuarios, quienes denuncian que el incremento no se refleja en la calidad ni en la seguridad de los traslados.

De acuerdo con el tabulador oficial presentado por la empresa, los destinos más cercanos como Puente Seco, El Grande y San Juan mantienen un costo de 12 pesos, mientras que puntos intermedios como Puerto Rico subieron a 13 pesos.

Por su parte, el traslado hacia Costa Rica, Casa Amarilla y El Foco se fijó en 14 pesos, escalando progresivamente hasta alcanzar los 20 pesos en Estanzuela, 24 pesos en Trancas y Ánimas, y un máximo de 27 pesos para quienes viajan hasta la zona de Economía.

Sin embargo, para la comunidad de pasajeros, estas cifras resultan desproporcionadas frente a las condiciones actuales de las unidades.

Las quejas ciudadanas señalan de forma recurrente el estado de las unidades, describiéndolas como vehículos viejos, sucios y con un mantenimiento mecánico deficiente.

A esto se suma el incumplimiento sistemático de los horarios de ruta, lo que obliga a los usuarios a esperar tiempos prolongados sin ninguna certeza, afectando sus jornadas laborales y personales.

Habitantes de la zona han denunciado que la falta de una terminal formal obliga a los operadores a estacionarse en la vía pública, convirtiendo las calles en talleres improvisados donde los mecánicos realizan reparaciones al aire libre.

Esta práctica no solo entorpece el paso vehicular, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones al obstruir banquetas y accesos principales.

Ante este panorama, los usuarios hacen un llamado urgente a las autoridades encargadas de regular el transporte público para que intervengan y revisen la concesión de esta línea.

Consideran que no se puede exigir un pago mayor por un servicio que es calificado como “mediocre” y que, lejos de mejorar, parece deteriorarse con el paso del tiempo.