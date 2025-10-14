Aumenta el potencial para lluvias y tormentas eléctricas en Veracruz

octubre 14, 2025

Este día, canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos que desplazará sobre el sur de dicho golfo y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales muy fuertes en Tabasco, Veracruz y Oaxaca; y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Un nuevo frente frío (núm. 7) se aproximará e ingresará sobre el noroeste del país y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas en dicha región, así como intervalos de chubascos en Baja California; y lluvias aisladas en zonas de Sonora. Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, así como el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; puntuales fuertes en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas; intervalos de chubascos en Morelos, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa; además de lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato y Coahuila. Simultáneamente, la onda tropical núm. 37 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional. Al final del día, dicha onda tropical continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua (noreste), Sinaloa, Guerrero (noroeste) y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sureste), Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Colima, Michoacán, Chiapas, Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy del 14 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C: zonas altas de Baja California y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 14 de octubre de 2025:

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: golfo de California (norte), Baja California y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a frío, con temperaturas de 0 a 5 °C y bancos de niebla en zonas altas, y muy frío con temperaturas mínimas menores a 0 °C en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, y fresco en zonas serranas; intervalos de chubascos en Estado de México (suroeste); y lluvias aisladas en Ciudad de México, dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas menores a 45 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, sin lluvias en Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en la costa oeste de la península; ambiente templado, fresco a frío en sierras de la región, y muy frío con temperaturas mínimas inferiores a 0 °C en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado a fresco en sierras de Baja California; asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Baja California. Viento del oeste y noroeste de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Baja California y en el golfo de California; así como vientos de componente oeste de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas costeras; ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa, siendo fresco en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de Sonora, y caluroso en la mayor parte de Sinaloa, así como en costas de Sonora; intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Sinaloa; y lluvias aisladas en zonas de Sonora. Viento del noroeste de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Sonora, y rachas menores a 45 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región, y frío en zonas altas de Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el suroeste de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso en la mayor parte de Nayarit y Colima, así como en zonas bajas de Michoacán, alcanzando temperaturas máximas mayores a 35 °C en el sur de Jalisco; lluvias puntuales fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h en la región, con rachas menores a 45 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco a templado, y cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en la costa de Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en Guerrero (noroeste) y zonas de Oaxaca, así como ambiente templado en sierras de la región; lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur); y puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del noroeste de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca); y vientos de 10 a 25 km/h en el resto de la región con rachas menores a 45 km/h en zonas de Guerrero y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado a cálido, siendo fresco a frío con bancos de niebla en sierras de la región, y con temperaturas menores a 5 °C en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en la costa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y templado en zonas altas de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, y puntuales fuertes en Tamaulipas, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h en la región, con rachas menores a 45 km/h en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado, y cálido en costas de la península. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del noreste de 10 a 25 km/h en la región, con rachas menores a 45 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región y en zonas altas de Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco, y frío en sierras de la región, así como ambiente templado a cálido en el noreste de Coahuila y Nuevo León. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en el noreste de Chihuahua; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua, San Luis Potosí y Durango, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en zonas de Coahuila. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas, con temperaturas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el norte y suroeste de Puebla, así como en el sur de Morelos; lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Puebla; y puntuales fuertes en Hidalgo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además se prevén intervalos de chubascos en Morelos y Querétaro; y lluvias aisladas en zonas de Guanajuato y Tlaxcala. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Guanajuato y Puebla; y vientos de 10 a 25 km/h en el resto de la región, con rachas menores a 45 km/h en zonas de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Cacahoatán (Volcán Tacaná), Chis. 15.0; Nogales, Son. 11.0; Acaxochitlán (La Laguna), Hgo. 6.0: Temósachic y Ahumada (Villa Ahumada), Chih. 2.0; y San Luis Potosí, S.L.P. 0.5.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Torreón, Coah. 37.5; Culiacán, Sin. 35.2; Salina Cruz, Oax. y Arriaga, Chis. 34.8; Santa Rosalía, B.C.S. 34.6; Ejido Nuevo León, B.C. 34.4; Cuernavaca, Mor. y Aeropuerto Internacional, Cd. De Méx. 26.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Constitución de 1857, B.C. 3.9; El Chico, Hgo. 5.9; El Vergel, Dgo. 8.1; Puebla, Pue. 10.0; Morelia, Mich. 11.0 y Aeropuerto Internacional, Cd. De Méx. 12.0.