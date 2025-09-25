Asiste a la puesta escénica Autófagos en el Teatro del Estado

septiembre 25, 2025

La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) invita a la presentación de la obra Autófagos, que se llevará a cabo este viernes 26, a las 20:00 horas, en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado. Como promoción especial, este jueves los boletos estarán disponibles al 2×1.

Autófagos es una obra coreográfica de la compañía Refractos Arte Escénico. La propuesta combina elementos artísticos que buscan expresar las contradicciones de la sociedad actual. Es parte de la selección del Encuentro Escénico Veracruz 2025.

Refractos Arte Escénico es una compañía de danza contemporánea constituida en 2021, conformada por jóvenes creadores con el propósito de generar ejercicios profesionales a través de procesos creativos enfocados en temáticas de impacto social, utilizando la metáfora y la dramaturgia.

La labor artística de la compañía ha dado como producto varios trabajos coreográficos que han sido parte de festivales nacionales e internacionales de gran relevancia para la danza.

La labor artística de la compañía ha dado como producto varios trabajos coreográficos que han sido parte de festivales nacionales e internacionales de gran relevancia para la danza.