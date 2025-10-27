Aseguran predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, líder criminal en Veracruz
octubre 27, 2025
En una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), autoridades federales y estatales ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles vinculados a una célula delictiva en Veracruz; dando como resultado el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos, vehículos, equipo de cómputo y explosivos en tres predios.
Mediante labores de investigación de campo y gabinete, en el municipio de Tierra Blanca se identificaron tres domicilios, en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca, donde al ejecutar las órdenes de cateo, se aseguraron:
- 4 armas largas
- 166 cartuchos
- 6 granadas
- 39 vehículos
- 9 tractocamiones
- 6 camiones de volteo
- 2 vehículos tipo pipa
- 2 remolques
- 2 retroexcavadoras
- 1 camioneta tipo redilas
- 5 motocicletas
- 1 contadora de billetes
- 5 Cámaras fotográficas
- 17 equipos telefónicos
- Dinero en efectivo
Los objetos asegurados y el resguardo de los inmuebles quedaron bajo disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes. Esta acción representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos y una merma logística a las operaciones del grupos delictivos.
“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad debilita la infraestructura y capacidades operativas de las organizaciones criminales, trabajando de manera coordinada, a fin de contribuir con la paz y seguridad de las familias mexicanas”, destacaron las autoridades en un comunicado conjunto.
Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, todos los predios están vinculados a Rafael “N”, alias El Fallo, jefe de plaza de un grupo criminal en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionado con delitos de extorsión, secuestro y robo con violencia en la zona.