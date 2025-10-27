Aseguran predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, líder criminal en Veracruz

octubre 27, 2025

En una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), autoridades federales y estatales ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles vinculados a una célula delictiva en Veracruz; dando como resultado el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos, vehículos, equipo de cómputo y explosivos en tres predios.

Mediante labores de investigación de campo y gabinete, en el municipio de Tierra Blanca se identificaron tres domicilios, en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca, donde al ejecutar las órdenes de cateo, se aseguraron:

4 armas largas

166 cartuchos

6 granadas

39 vehículos

9 tractocamiones

6 camiones de volteo

2 vehículos tipo pipa

2 remolques

2 retroexcavadoras

1 camioneta tipo redilas

5 motocicletas

1 contadora de billetes

5 Cámaras fotográficas

17 equipos telefónicos

Dinero en efectivo

Los objetos asegurados y el resguardo de los inmuebles quedaron bajo disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes. Esta acción representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos y una merma logística a las operaciones del grupos delictivos.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad debilita la infraestructura y capacidades operativas de las organizaciones criminales, trabajando de manera coordinada, a fin de contribuir con la paz y seguridad de las familias mexicanas”, destacaron las autoridades en un comunicado conjunto.

Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, todos los predios están vinculados a Rafael “N”, alias El Fallo, jefe de plaza de un grupo criminal en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionado con delitos de extorsión, secuestro y robo con violencia en la zona.