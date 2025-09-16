En desfile por Aniversario de la Independencia, SEMAR asegura que no será cómplice de actos de corrupción

septiembre 16, 2025

Jamás fue ni se habrá de ocultar, fue muy duro aceptarlo, pero jamás se habrá de tolerar ni callar, si castigar

Durante el desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, aseguró que la institución naval no será cómplice ni encubrirá actos de corrupción, en referencia al reciente caso de huachicol fiscal en el que se vieron involucrados elementos de la corporación.

Ante la presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, y los titulares de los poderes de la Unión, Morales Ángeles reconoció que fue “muy duro aceptar” que integrantes de la Marina incurrieran en conductas ilícitas, pero subrayó que hubiera sido absolutamente imperdonable callarlo.

“Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así el mal tuvo un fin determinante, en la marina no encontró lugar ni abrigo”, declaró.

El secretario de Marina destacó que fue la propia institución la que dio el golpe de timón para poner fin a estas prácticas, ratificando que la lucha contra la corrupción y la impunidad es parte central de la transformación del país.

“Jamás fue para nosotros opción el disimulo porque el silencio no nos define, la verdad en cambio nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta. Hoy la Marina de México es más fuerte, la Marina de las y los mexicanos, una marina en la que la ley es para todos. Quien ama a México tiene la responsabilidad de responder”, afirmó.

Morales Ángeles aseguró que hoy la Marina es “más fuerte” y que cada una de sus acciones se guía por los principios de honor, deber, lealtad y patriotismo, además de una brújula común: la honestidad y la transparencia.

En su mensaje, el titular de la Semar vinculó este compromiso con la historia misma de la independencia y de la Armada de México, al señalar que la institución nació para servir al pueblo y que ese lazo se mantiene firme más de 200 años después.

La declaración se da en medio del proceso judicial por el esquema de contrabando de combustibles y huachicol fiscal que involucra a mandos y personal naval, un caso que ha puesto a prueba la credibilidad de la Marina y al que la dependencia ha respondido asegurando que no habrá encubrimiento ni impunidad.