Muere capitán de la Semar en práctica de tiro en Sonora

septiembre 10, 2025

La Secretaría de Marina (Semar) informó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante un ejercicio de práctica de tiro real que se realizaba en Puerto Peñasco, Sonora.

Del Ángel fue subadministrador de la Aduana de Manzanillo en 2022, cargo que dejó antes que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció una red de corrupción por tráfico de huachicol fiscal.

Mediante su cuenta de X (Twitter), la Semar lamentó el fallecimiento y extendió sus condolencias a la familia, asegurando respaldo legal conforme a la ley.

Hasta ahora, las autoridades navales no han dado más detalles. Este hecho se suma al reciente suicidio del vicealmirante Abraham Pérez Ramírez.