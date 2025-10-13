Semar destina más de 3 efectivos para apoyo a la población tras temporales en 5 estados del país

octubre 13, 2025

También anuncia refuerzo de apoyo a afectados en Veracruz

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) desplegó un amplio operativo de auxilio en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones registradas en el centro y oriente del país, con la participación de 3 mil 300 elementos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, informó el almirante Raymundo Morales Ángeles, titular de la dependencia.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Marina detalló que se han movilizado 85 vehículos, ocho aviones (dos de transporte y seis de reconocimiento), nueve helicópteros, dos buques para el traslado de agua y víveres, 19 embarcaciones, siete drones, tres plantas potabilizadoras, cuatro cocinas móviles y diversa maquinaria pesada para atender a la población damnificada.

Poza Rica y Álamo, las zonas más afectadas en Veracruz

Morales Ángeles precisó que en Veracruz, las acciones de la Marina se concentran principalmente en los municipios de Poza Rica y Álamo, donde los daños provocados por el desbordamiento de ríos y las inundaciones han dejado severas afectaciones en calles, viviendas y vías de comunicación.

En Poza Rica, la Semar trabaja en labores de saneamiento, limpieza de calles y avenidas, evacuaciones médicas y recorridos de vigilancia, con un despliegue de mil 236 elementos, 30 vehículos, dos embarcaciones, una cocina móvil, una planta potabilizadora, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

Hasta el momento, han brindado apoyo a 2 mil 645 personas, realizado 178 atenciones médicas, trasladado a 720 personas a refugios temporales, despejado 15 vías de comunicación, retirado siete toneladas de basura, entregado 800 litros de agua potable, mil 500 despensas y nueve toneladas de sardina.

En el municipio de Álamo, donde se registraron amplias zonas bajo el agua, participan 450 elementos con 14 vehículos, cuatro embarcaciones, una cocina móvil, una planta potabilizadora, un avión de reconocimiento, dos helicópteros, cuatro excavadoras y cuatro volteos.

Las fuerzas navales han apoyado a 3 mil 405 personas, realizado 210 atenciones médicas, trasladado a mil 137 personas a albergues, despejado 15 vías, retirado tres toneladas de basura, distribuido ocho mil litros de agua potable, mil 500 despensas y 200 raciones calientes.

Apoyo en Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí

En el estado de Puebla, la Marina mantiene un despliegue de mil 125 elementos, 13 vehículos, tres embarcaciones, una planta potabilizadora, un avión y un helicóptero, con lo que se ha brindado apoyo a 541 personas, 86 atenciones médicas y el traslado de 640 personas a refugios temporales. Además, se han despejado 13 vías de comunicación, retirado 585 árboles y espectaculares, y entregado 38 mil litros de agua potable, mil 500 despensas y dos mil 500 litros de agua embotellada.

En San Luis Potosí, el personal naval se concentra en el municipio de Tamazunchale, con 289 elementos, 18 vehículos, seis embarcaciones, una cocina móvil, un avión y un helicóptero.

Ahí, se ha auxiliado a 127 personas, otorgado 10 atenciones médicas, despejado cuatro vías y retirado un espectacular, además de repartir 170 raciones calientes.

Mientras tanto, en Hidalgo, los efectivos de la Marina operan en el municipio de Metztitlán, con 200 elementos, 10 vehículos, cuatro embarcaciones, un avión, un helicóptero, una cocina móvil y un vehículo con despensas.

El almirante Morales Ángeles informó que mil despensas se encuentran en traslado hacia las comunidades afectadas y que 700 elementos adicionales están siendo movilizados para reforzar las tareas de apoyo en esa entidad.