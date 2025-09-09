Sheinbaum defiende a SEMAR y deja a ciudadanos mantener o no confianza a marinos

septiembre 9, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso de huachicol fiscal que involucra a algunos elementos de la Secretaría de Marina (Semar), y aseguró que las acciones contra servidores públicos corruptos fortalecen a las instituciones y no afectan la percepción de la ciudadanía.

Durante su intervención, Sheinbaum destacó que la oposición y algunos medios aprovecharán cualquier situación para criticar, pero confió en que “el pueblo es muy inteligente” y reconoce la importancia de actuar ante casos de corrupción.

“La Secretaría de Marina y después el Ejército tienen las mayores calificaciones de reconocimiento de cualquier institución y lo van a seguir teniendo”, aseguró.

En este sentido, subrayó que “el que se haya actuado contra un elemento o algunos elementos que cometieron estas irregularidades fortalece a la institución, la fortalece, porque hay un reconocimiento de que ahí donde hay alguien que no está cumpliendo ni con los valores militares, ni con los valores éticos ni morales y no está cumpliendo con la ley, pues hay consecuencias”.

La presidenta afirmó que la actuación de la Marina y de la fiscalía en este caso evidencia transparencia y responsabilidad.

“Cuando hay pruebas de un caso se actúa por parte de la fiscalía y se coadyuva con la fiscalía para la información. Fue el caso en esta lamentable situación, porque es lamentable que ocurra que un servidor público se corrompa”, indicó.

Sheinbaum también señaló que la crítica hacia la Marina y las instituciones de seguridad “no va a cambiar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni de su gobierno, ni de la Marina, ni del Ejército, ni de la Guardia Nacional”, pues, dijo, los programas de bienestar y obras públicas estratégicas han surgido de la recuperación de recursos desviados por la corrupción.

Finalmente, destacó la labor de la Marina en la seguridad nacional y pública, así como en funciones como la guardia costera, calificando a sus elementos como “preparadísimos” y afirmando que “si hay un elemento que se corrompe, hay que actuar”.