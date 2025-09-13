Trevilla y Defensa dan ‘espaldarazo’ a SEMAR

septiembre 13, 2025

Durante el 178 aniversario de Gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, destaca el patriotismo de los “soldados de mar, tierra y aire”

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En clara alusión al escándalo de corrupción por huachicol fiscal en el que se han visto envueltos elementos de la Marina, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró este sábado que en México las Fuerzas Armadas son instituciones sólidas y graníticas, esenciales para la seguridad del país.

“En este sentido, me permito hacer un reconocimiento a la Armada de México a nombre de sus compañeros de armas, los soldados, pilotos y guardias nacionales, porque hablar de esa institución que a lo largo de su historia ha contribuido en la construcción y el fortalecimiento de esta gran Nación es hablar de patriotismo”. Sostuvo.

En el marco de la conmemoración, ratificó también el compromiso de entrega y lealtad total de las Fuerzas Armadas para con la Nación y la defensa de la integridad, independencia y soberanía nacional.