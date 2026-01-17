Asaltan casa de empeño en Xalapa, a unos metros de Palacio de Gobierno

Asaltan casa de empeño en Xalapa, a unos metros de Palacio de Gobierno

enero 17, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Dos personas robaron una casa de empeño, en pleno centro de la ciudad, a sólo unos metros de palacio municipal y palacio de Gobierno. Lograron huir en una motocicleta.

La mañana de este sábado 17 de enero se reportó un asalto en el establecimiento «Más Empeño», ubicado en la avenida Ávila Camacho, en el centro de Xalapa. Los trabajadores fueron encerrados en el baño del local.

Los primeros reportes indican que un hombre y una mujer quienes, luego de ingresar al local amenazaron a los empleados con un arma de fuego -y los encerraron en el baño del local, cometieron el atraco.

La pareja se concentró en tomar un lote de joyas valuado en 100 mil pesos; y luego huyeron a bordo de una motocicleta.

Tras lograr salir del baño, los trabajadores llamaron al número de emergencias 911 y poco después arribaron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos y activar el Código Rojo para tratar de hallar a los responsables, pero no fueron localizados.

Se sabe que el masculino vestía chaleco negro, gorra, pantalón de mezclilla y tenis blancos, mientras que su cómplice usaba pants beige y sudadera verde claro.

Autoridades estatales y locales implementaron un operativo para dar con el paradero de los presuntos delincuentes.