Apuesta Nacho Luna por orden comercial para elevar calificación de Pueblo Mágico en Coatepec

diciembre 23, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde electo de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, reafirmó su postura a favor del reordenamiento del comercio informal, subrayando que la clave del progreso para Coatepec reside en el equilibrio entre el orden público y el respeto a los derechos humanos.

Luna Hernández destacó que Coatepec ha alcanzado recientemente la categoría «AA» en la evaluación de Pueblos Mágicos, posicionándose al nivel de destinos internacionales como San Miguel de Allende y Orizaba.

Sin embargo, advirtió que para mantener este estatus o aspirar a la categoría «AAA», se debe cumplir con los estrictos ordenamientos de imagen y legalidad que exige la normativa.

«Digo sí al orden y no a la violación de derechos humanos. Debemos ofrecer alternativas de sustento a las familias, pero siempre bajo el marco constitucional», afirmó.

Cabe recordar que más de 100 vendedores ambulantes fueron desalojados la madrugada del lunes en las inmediaciones es del mercado “Miguel Rebolledo” y el Palacio Municipal.

Al ser cuestionado sobre la instalación de pabellones en el primer cuadro de la ciudad, el edil expresó que, si bien son parte de los «usos y costumbres» locales, su presencia bajo la actual administración ha sido «demasiado constante y recurrente».

Luna Hernández señaló que, una vez asuma funciones plenamente, se revisará minuciosamente la normativa de estos eventos y, sobre todo, la transparencia en la recaudación. «Debemos vigilar cómo se traduce ese ingreso en un beneficio real para el erario público y para la sociedad coatepecana», sentenció.

Con este enfoque, la próxima administración busca transformar el centro histórico en un espacio ordenado que garantice el derecho al trabajo sin sacrificar la identidad y el atractivo turístico que define a la región cafetalera.