Aprueba Congreso reforma que facilita a las mujeres el acceso a la lactancia

mayo 7, 2026

Por unanimidad, el Pleno avala la iniciativa presentada por la diputada Laura Nayeli Mejía Larios, con la cual se pone fin a obstáculos administrativos.

• Se sustituye en la ley la palabra “certificado” por “documento” para referirse al comprobante que debe entregar la mujer trabajadora para hacer constar que sigue lactando.

Xalapa, Ver., 07 de mayo de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el Artículo 9, fracción I, de la Ley para el Fomento, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna de Veracruz, con el que se establece que para gozar de los reposos y/o descansos extraordinarios, posteriores a los seis meses de lactancia, la trabajadora debe acreditar la lactancia materna efectiva, mediante documento expedido por médica o médico de institución pública y copia del acta de nacimiento del menor, que presentará a su centro de trabajo cada dos meses.

En la Séptima Sesión del Segundo Periodo Ordinario, correspondiente al segundo año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, puso a consideración del Pleno el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de abril por la legisladora Laura Nayeli Mejía Larios, que registró 40 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, refiere que la Ley Federal del Trabajo contempla el derecho a reposos extraordinarios para la alimentación de los hijos; sin embargo, considera imperativo blindar esta prerrogativa contra cualquier forma de violencia laboral o discriminación.

Considera viable la reforma, toda vez que reconoce a la lactancia materna como la inversión social más rentable para el país, fortalece el vínculo afectivo y reduce la incidencia de enfermedades cronicodegenerativas, promueve una salud pública sostenible y una verdadera equidad laboral.

Añade que proteger la lactancia materna es una manifestación de los valores universales de justicia y respeto por la integridad humana, garantizando que tanto la madre como el infante puedan ejercer plenamente sus derechos en un entorno de apoyo institucional y legal.

Posicionamientos

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Laura Nayeli Mejía Larios expresó que este dictamen es un acto de justicia y congruencia, ya que no solo significa un cambio de palabras, sino en la práctica y en la vida cotidiana de las madres representa entre el ejercicio de un derecho y la restricción del mismo.

Añadió que esta reforma cumple con la responsabilidad de asegurar que el entorno laboral sea un facilitador y no un obstáculo de desarrollo fisiológico de la infancia. “Este enfoque de derechos humanos que hoy promovemos busca un ambiente libre de estigmas, donde la dignidad y la igualdad sean los pilares de la relación obrero-patronal”.

La diputada Roxana Barragán Hernández, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), detalló que el motivo de sustituir la palabra “certificado” por “documento”, aunque parece algo sencillo, en realidad significa dar mayor accesibilidad para las madres trabajadoras que se encuentran en esa etapa y que “el derecho de una madre a alimentar a su bebé no debe depender de trámites complicados o barreras innecesarias”.

A su vez, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García puntualizó que detrás de esta reforma hay madres que regresan a trabajar mientras siguen alimentando a sus hijos y que hay mujeres que hacen malabares entre horarios, transporte, cansancio, recuperación física y cuidados “y aun así, todavía tienen que enfrentar obstáculos burocráticos para ejercer un derecho básico”.

Añadió que esta modificación legal quitará obstáculos innecesarios y hará más accesible un derecho que impacta directamente en la salud, la dignidad y el bienestar de miles de familias veracruzanas.

Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina consideró que la lactancia materna es fundamental durante los primeros mil días de vida, ya que ahí se forman muchas de las bases que acompañarán a una persona durante el resto de su vida. “Por eso siempre respaldaré toda acción que garantice el bienestar de las infancias y de sus madres”, afirmó.