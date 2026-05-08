Panteones municipales listos para la celebración del Día de la Madre

mayo 7, 2026

Xalapa, Ver., 7 de mayo de 2026.- Con el fin de mantener en óptimas condiciones los panteones municipales y recibir a las aproximadamente 10 mil personas que se espera visiten este fin de semana los cementerios con motivo del Día de la Madre, personal del Ayuntamiento realizó la limpieza general de estos espacios.

En estas labores participó personal de la Unidad de Parques y Jardines, la Dirección de Limpia Pública y la Unidad de Panteones, la cual retiró maleza y recolectó la basura para que el sábado, día en que se espera el aumento de la afluencia de visitantes, se encuentren con espacios limpios.

Además, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, la Dirección de Salud municipal desarrolló acciones para la limpieza de floreros y recipientes que acumulan agua, con el fin de prevenir enfermedades como el dengue.

De acuerdo con la Unidad de Panteones, se prevé a que al panteón municipal Palo Verde asistan este fin de semana entre 5 y 6 mil personas; a Bosques de Xalapa, 3 mil, y al Panteón 5 de Febrero, un promedio de 200 personas.

Derivado de ello, se establecerá un operativo de Protección Civil para que se disponga de ambulancias para atender cualquier incidente que se presente, además de que se contará con apoyo de Tránsito del Estado y la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal para agilizar la vialidad, proteger a los peatones y reforzar la vigilancia.

Para prevenir golpes de calor, se recomienda a la población que asista a los panteones con sombrilla, gorra, sombrero, manga larga, ropa ligera y calzado cómodo.

Los panteones municipales Palo Verde y Bosques de Xalapa permanecerán abiertos este fin de semana de 8:00 a 18:00 horas, y el de 5 de Febrero, de 9:00 a 15:00 horas.