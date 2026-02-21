El SIPINNA capacitó al Cabildo de Xalapa para fortalecer políticas públicas de protección a la infancia

febrero 20, 2026

Xalapa, Ver., 20 de febrero de 2026.- Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Xalapa participaron en una capacitación impartida por personal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Durante la sesión, se expuso la labor que este organismo desarrolla en la capital del estado en materia de protección integral, así como las acciones que impulsa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de este sector mediante estrategias de prevención, atención y acompañamiento. En la jornada de capacitación estuvo presente la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, Mtra. Sonia Contreras Brito.

En este marco, el Ayuntamiento contempla la conformación de la Comisión Edilicia del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se encuentra en proceso de formalización para su posterior aprobación, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento puntual a las políticas públicas orientadas a la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia en el municipio.

Se capacitaron la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González; la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; el Regidor Séptimo, Mtro. Diego Moreno Martínez; la Regidora Octava, Lic. Clarissa Monserrat López Morales; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal; la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz.

Entre los temas abordados destacaron el interés superior de la niñez; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la no discriminación; la autonomía progresiva; la inclusión y la participación; la importancia de desmontar mitos en torno a la psicología infantil, así como estrategias para la prevención de riesgos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes en contexto de trabajo en calle.

Asimismo, se explicó el funcionamiento de los Consejos de Participación Infantil, espacios en los que se escuchan sus propuestas y necesidades. Actualmente, en Xalapa operan 17 consejos activos que promueven su participación y el ejercicio de sus derechos.

De igual manera, se informó que, a través del SIPINNA, se cuenta con un catálogo de capacitaciones y talleres dirigidos a docentes, madres y padres de familia, así como al alumnado, en temas relacionados con derechos de niñas, niños y adolescentes; derechos sexuales; gestión y contención emocional; entre otros, bajo un enfoque preventivo como eje transversal.

Se realizaron diversas dinámicas orientadas a la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, con la participación de las y los servidores públicos asistentes.