Alcaldesa de Sayula de Alemán pide a Congreso de Veracruz llamar a suplentes para integrar el Cabildo

Alcaldesa de Sayula de Alemán pide a Congreso de Veracruz llamar a suplentes para integrar el Cabildo

septiembre 18, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Este jueves 18 de septiembre, diputados locales turnaron a la comisión de Gobernación la solicitud de la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez para que se llame a los suplentes para integrar el Cabildo.

El 28 de mayo presentaron su renuncia el síndico, Bartolo Grajales Lagunes; el Regidor Segundo, Abimael Merino de los Santos; la Regidora Tercera, Zoila García; y el Regidor Cuarto, Juan Manuel Symor; además de sus suplentes.

A raíz de esa renuncia los integrantes del Cabildo enviaron un escrito al Congreso para solicitar que se instalara un Concejo Municipal. La solicitud se remitió a comisiones, y hasta la fecha no se ha dictaminado al respecto.

A través de la correspondencia se dio entrada al oficio SAY/PRES/108/2025, por el que la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, donde informa sobre la integración del Cabildo.

De inicio, notificó que Alicia María García Cruz, regidora primera propietaria, retomó el cargo y pidió llamar a René Alarcón FerreiraX Ariana Acevedo Morales, Gloria García y Tomás Cruz síndico y regidores suplentes

Recientemente el diputado local Urbano Bautista Martínez aseguró que la Comisión de Gobernación del Congreso de Veracruz, presidida por la morenista Dorheny García Cayetano, continúa analizando la posibilidad de designar un Concejo Ciudadano en el municipio de Sayula de Alemán, ante la renuncia del Cabildo desde el mes de abril.

El Ayuntamiento de Sayula de Alemán es administrado únicamente por la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, luego de que el Cabildo en pleno renunció tras múltiples conflictos con la presidenta municipal. El síndico y los regidores abandonaron sus cargos y solicitaron formalmente al Congreso la instalación de un Concejo que asuma las funciones de gobierno hasta el final del periodo constitucional, en diciembre.

“Pues sigue estando la alcaldesa, está ella todavía en funciones, aún todavía no determina, sin los ediles, desde luego, porque presentaron su separación del cargo, su solicitud de separación. Pero la Comisión de Gobernación va a dictaminar, está revisando, está analizando. Es un proceso que se lleva por parte de la Comisión, en su momento nos va a presentar en el Pleno el dictamen para que pueda ser votado”, explicó Urbano Bautista, diputado del distrito de Acayucan, que incluye a Sayula de Alemán.