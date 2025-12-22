Aprueba Cabildo cierre de diversos fondos presupuestales

diciembre 22, 2025

Xalapa, Ver.- El Informe del Estado de la Obra Pública correspondiente al Cierre de Ejercicio de los fondos Fortamun-DF 2025, Recursos Fiscales 2025 y Remanentes Subsidio Sefiplan 2024, para su remisión al Congreso del Estado, aprobaron los integrantes del Cabildo, en Sesión Ordinaria celebrada este lunes.

Además, se autorizó el cierre de ejercicio de obras y acciones de los mismos fondos.

Como Punto Informativo, se dio a conocer la incorporación de seis esculturas al patrimonio cultural del Ayuntamiento de Xalapa, las cuales fueron realizadas en el Simposio Internacional de Cerámica Escultórica Monumental de Xalapa 2007.

También, se informó que la empresa PERMARTE S.A. de C.V., donó diversos materiales al Ayuntamiento de Xalapa.

Asimismo, se dio a conocer que distintas regidurías presentaron su Informe de Actividades 2025, y se aprobó el Acta de la Sesión Solemne de Cabildo del 10 de diciembre, así como las actas de las sesiones Solemne y Ordinaria del 15 de diciembre, todas del presente año.

En Asuntos Generales, se avaló la colocación de un monumento en honor a Juan Nicolás Callejas Arroyo en el andador central del camellón de la avenida Xalapa, en la Unidad Magisterial.

Por otra parte, se aprobó la reclasificación contable contra resultados de ejercicios anteriores.

Finalmente, se autorizó la creación de la Biblioteca Digital Municipal, la cual será coordinada por la Secretaría del Ayuntamiento.