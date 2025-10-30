Aprueba Cabildo modificaciónal Presupuesto de Egresos 2025

octubre 30, 2025

Xalapa, Ver.- La modificación al Presupuesto de Egresos 2025, con la finalidad de llevar a cabo ajustes por economías generadas, aprobaron los integrantes del Cabildo, en Sesión Ordinaria celebrada este jueves.

Durante la Sesión, la síndica única, Cecilia Coronel Brizio, reconoció que es un orgullo para esta Administración que la consultora Mitofsky ubique al alcalde Alberto Islas Reyes como el séptimo presidente municipal mejor evaluado del país, lo que habla del buen trabajo que se está realizando.

Al respecto, el alcalde Alberto Islas Reyes agradeció la distinción; sin embargo, destacó que si bien él es la imagen pública del Ayuntamiento, este logro es resultado del trabajo en equipo que se lleva a cabo en todo el Ayuntamiento con el apoyo de todos los integrantes del Cabildo.

Por otra parte, las y los regidores también autorizaron el Proyecto de Actualización de los Lineamientos para la Administración del Gasto Público del Ayuntamiento de Xalapa.

Asimismo, se avalaron el Manual de Trámites Municipales de la Tesorería y el Manual General de Organización del Ayuntamiento de Xalapa.

Además, se autorizó que las ferias y festivales gastronómicos, como el del Pambazo; del Tamal, Pan y Chocolate y el del Chile Xalapeño, entre otros, se consideren festividades oficiales dentro del calendario de celebraciones municipales.

También, se avaló la suscripción de un Convenio de Colaboración y realización de un contrato con el Grupo ADO, con el fin de incluir al municipio de Xalapa en el Proyecto Turístico Nacional Galería Rodante.

Finalmente, se aprobó el Acta de la Sesión de Cabildo del 15 de octubre del presente año.