Aprueba Cabildo Dictamen del Proceso de Entrega-Recepción 2022-2025; se citará a extitulares

febrero 6, 2026

Xalapa, Ver., 6 de febrero de 2026.- En cumplimiento a lo que establece la ley, integrantes del Cabildo aprobaron en Sesión Extraordinaria el Dictamen correspondiente al Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2022-2025.

El Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, expuso que tras concluir el análisis de los expedientes y derivado de las observaciones realizadas, se citará a los servidores públicos salientes para que amplíen la información y presenten documentación complementaria.

Además, se autorizó la integración, instalación y toma de protesta de quienes conformarán el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), que estará encabezado por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos.

Como Secretario Ejecutivo fue designado el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; en calidad de Coordinadora Municipal, la Arq. María Esther Mandujano García; como Coordinador Social, el Dr. Gerardo Alatorre Frenk.

El Coordinador Técnico será el Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato, y como Consejeras y Consejeros fungirán la Mtra. Yadira Petrilli Zilli, la Mtra. Tacia Berenice Rojas del Valle, la Lic. María Xóchitl Guzmán Segundo y el Lic. Bernardo Martínez Ríos. Los Asesores serán el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal, así como el Director de Gobierno Abierto, Lic. Gilberto Cházaro García.

La Presidenta Municipal reconoció la trayectoria de las y los integrantes del Coplademun, órgano que colaborará en la evaluación de las políticas públicas municipales y la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

Por otra parte, se avaló la integración e instalación en fecha posterior de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Municipal, así como la integración e instalación en fecha posterior de la Comisión de Honor y Justicia de la corporación.

También se aprobó la integración e instalación en fecha posterior del Consejo Local de Tutelas de Xalapa.

En la Sesión, se autorizó el Dictamen de Reforma a diversos artículos del Reglamento de la Administración Pública Municipal, el Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, y el Reglamento de Servicios Municipales de Xalapa.

Esto permitirá optimizar y aprovechar de mejor manera los residuos orgánicos para la elaboración de compostaje, trasladando esta función a la Dirección de Limpia Pública.

La Alcaldesa destacó que de esta forma se refrenda el compromiso de la administración que dirige por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, pues se busca avanzar hacia la gestión integral de los residuos sólidos.

Finalmente, se aprobó el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 23 de enero del presente año.