México busca eliminar el efectivo en gasolineras y casetas

marzo 20, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este año se buscará eliminar los pagos en efectivo en gasolineras y casetas como parte del proceso de digitalización de la economía.

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, la mandataria explicó que el objetivo es hacer obligatorio el pago digital en estos servicios mediante esquemas coordinados con la banca.

Señaló que esta medida permitirá avanzar en la modernización del sistema de pagos y reducir el uso de efectivo, que actualmente representa alrededor del 80 por ciento de las transacciones.

En este contexto, destacó que actualmente el Banco de México trabaja en la simplificación de pagos a través de la plataforma CoDi, con el objetivo de hacerlos más accesibles y sin comisiones.

Asimismo, indicó que el Banco del Bienestar entrará próximamente en un proceso de digitalización para permitir que los apoyos y operaciones se realicen sin necesidad de usar efectivo.

Por su parte, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, informó que se sometieron a consulta reformas para homologar la experiencia en transferencias electrónicas desde dispositivos móviles.