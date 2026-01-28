Exhortamos a alcaldes de Veracruz a trabajar en unidad: Esteban Bautista

enero 28, 2026

Redacción/Xalapa. Esta mañana, en entrevista, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista, comentó que hay una llamamiento a la unidad para trabajar por los ciudadanos veracruzanos. Destacó que es importante que los dirigentes deben abandonar sus intereses personales e ideológicos.

Respecto a los casos de Lerdo de Tejada, Catemaco y Vega de a la Torre, serán citados sus alcaldes para exhortarlos en dejar las querellas y cumplir con sus trabajos, llegar al diálogo con los síndicos que impiden el acceso a otros miembros del equipo de trabajo.