Ante detención de periodista en el sur de Veracruz, Rocío Nahle aseguró que nadie está por encima de la ley

Ante detención de periodista en el sur de Veracruz, Rocío Nahle aseguró que nadie está por encima de la ley

diciembre 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras la detención del periodista de información del policiaca en Coatzacoalcos, Rafael Leon Segovia, mejor conocido como Lafita León, el pasado 24 de diciembre, la gobernadora Rocío Nahle García, indicó que se nadie se encuentra por encima de la ley y que el tema lo tiene en sus manos la Fiscalía General del Estado, a cargo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

En entrevista, luego de asegurar que su gobierno respeta la libertad de expresión, aunque a veces se ejerce, dijo, con excesos, la mandataria dejó en claro que ante la ley todos somos iguales y destacó que la Fiscalía del Estado en coordinación con la Fiscalía General de la República llevan a cabo investigaciones serias en la entidad.

“Leí que varios dicen la libertad de expresión, esto no va con la libertad de expresión aquí en Veracruz se ha vivido un año donde perdura la libertad de expresión, hasta con excesos, de mi parte y de parte de mi gobierno no hay una sola señalización, en los momentos de contingencia tan fuertes en la Huasteca se dieron vuelo y de mi parte pues dije a ver cada quien es responsable de lo que dice de lo que escribe”.

Nahle García sostuvo que todo mundo puede hablar y decir, la responsabilidad es de cada quien pero ante hechos judiciales ante hechos penales, cualquiera que sea la profesión se tiene que aplicar la ley.

“Tengo que ser muy cuidadosa con el debido proceso y que sea la fiscalía y la defensa también del imputado los que actúen, porque bueno todo ser humano tiene tiene derecho a la defensa”, finalizó.