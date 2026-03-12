Analizan playas de Veracruz previo a Semana Santa 2026

marzo 12, 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) y autoridades ambientales municipales, realizó el monitoreo de la calidad del agua en 14 playas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Antón Lizardo-Alvarado, como parte de las acciones previas al inicio de la próximo temporada vacacional.

⇒ Este monitoreo es parte de las acciones que el Comité de Playas Limpias realiza de manera preventiva antes del inicio de cada temporada vacacional de Semana Santa.

Durante la jornada, personal del Laboratorio de Calidad del Agua de Conagua realizó la recolección de muestras de las playas: Playa Antón Lizardo, Playa Santa Ana 1, Playa Santa Ana 2, Playa Tumbao 1, Playa Tumbao 2, Playa Mocambo, Playa Gaviota, Playa Gaviota II, Playa Pelícano 1, Pelícano 2, Playa La Bamba, Playa José Martí, Playa Villa del Mar, Playón de Hornos y Playa Regatas.

Las muestras recolectadas fueron trasladadas al Laboratorio Nacional de Referencia de la Conagua para analizar la calidad del agua y determinar si las playas son aptas para uso recreativo. Los resultados serán entregados a las autoridades estatales y municipales en un plazo aproximado de tres semanas.

Además, como parte de la visita de inspección, personal técnico de Conagua, junto con autoridades municipales de Medio Ambiente y de Protección Civil, se trasladaron a las playas La Caba y La Troche, puntos donde se denunció la presencia de restos de hidrocarburos por parte de pescadores locales.

Se observó la presencia de material oleoso con características similares al hidrocarburo y manchas dispersas sobre la arena de entre 3 y 30 centímetros, aproximadamente. Además, se registró su presencia a lo largo de 3 kilómetros, de acuerdo con las autoridades locales.

⇒ Se pudo observar que el agua de mar se mantiene limpia, en su mayor parte; sin embargo, hay pequeñas manchas que se mantienen flotando sobre el agua. Conforme rompen las olas, llegan hasta el área de la playa.