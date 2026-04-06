Reporta PC Veracruz 4 ahogamientos durante primera semana de vacaciones 

abril 6, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado reportó 4 personas ahogadas durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa, dos de ellas turistas, una menor de 11 años en Boca del Río y un joven de 21 años en playas de Tecolutla.

Dos personas más perdieron la vida por inmersión en Tlaltetela y la Laguna de Catemaco, aunque no se trató de turistas, aclaró la funcionaria estatal en conferencia de prensa de la gobernadora Rocío Nahle.

“Seguimos con el operativo de Vacaciones Seguras en la Semana Santa, sin embargo, los días de mayor intensidad fueron los que pasaron este fin de semana (…) En total tuvimos cuatro personas ahogadas, dos en condiciones de vacacionistas y otras dos, una menor en Mocambo y un muchacho de 21 años en Tecolutla”.

Osorno Maldonado dijo que se realizaron 58 rescates de personas por elementos de fuerzas de tarea que estuvieron pendientes de la seguridad de las personas.

Además se brindaron 276 atenciones médicas y la localización de menores extraviados.

La secretaria de Protección Civil indicó que se mantendrá este operativo de vacaciones seguras durante esta semana, con los 2 mil 300 elementos de fuerza tarea desplegados en todo el territorio estatal y los puestos de seguridad y orientación.

Asimismo, ante la presencia de lluvias se hicieron cierres anticipados de los cuerpos de agua que representaban algún riesgo a la población por incremento en sus niveles, como el caso de Tlapacoyan.

“Estuvimos trabajando con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, PEMEX, IMSS-Bienestar, Secretaría de Seguridad Pública con sus diversos agrupamientos, SESVER, CAEV, Tránsito del Estado, Comisión de Búsqueda, un total aproximado de 2 mil 300 elementos trabajando”.

