El 1 de enero inicia el proceso de reemplacamiento

diciembre 30, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Tal como lo adelantó la gobernadora Rocío Nahle Garcia, a partir del 1 de enero se pondrá en marcha el programa de reemplacamiento vehicular con un costo general de mil 655 pesos, aunque durante los primeros cuatro meses del año se aplicará un descuento del 50 por ciento, por lo que el canje de placas podrá realizarse por 827.50 pesos.



El objetivo, dijo, tiene como objetivo actualizar el Sistema Único de Registro de Automóviles y precisó que estarán exentos del canje los vehículos cuyas placas hayan sido emitidas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025.



Las autoridades estatales anunciaron la condonación del pago de la tenencia vehicular, así como incentivos adicionales en el control vehicular.



Para el caso del pago de derechos dijo que el descuento será del 15 por ciento si el pago se realiza en enero, del 8 por ciento en febrero y del 7 por ciento en marzo.



De acuerdo a la publicación los beneficios serán sólo para vehículos ya registrados en Veracruz, automóviles nuevos, unidades regularizadas por primera vez y vehículos que actualmente cuenten con placas de otros estados.



Se busca fomentar el ordenamiento del padrón vehicular y fortalecer las condiciones de control, seguridad y confianza en el registro automotor.



Así como incentivar el ordenamiento de los vehículos y generar condiciones de mayor control, seguridad y confianza, según ha informado el Gobierno del estado.



Finalmente, los propietarios de automóviles podrán realizarse sus trámites en línea a partir del 1 de enero a través del portal ovh.gob.mx, donde las personas usuarias podrán completar el proceso e incluso solicitar que las placas sean enviadas directamente a su domicilio.