Así fueron las pruebas finales del Estadio Banorte para su reinauguración

marzo 23, 2026

A solo cinco días del esperado choque entre México y Portugal, el renovado Estadio Banorte (históricamente conocido como el Estadio Azteca) ha superado con éxito sus pruebas finales de audio, video e iluminación. Este paso técnico era el último gran requisito de la remodelación antes de abrir sus puertas tras casi dos años de intenso trabajo estructural.

Durante la noche del domingo, el Grupo Ollamani, responsable del inmueble, realizó una exhibición de potencia y fidelidad sonora ante autoridades del fútbol nacional e internacional. Las pruebas no fueron menores: se calibró la acústica de las gradas vacías y se llevó el sistema de bocinas a su máxima capacidad, asegurando que cada rincón del “Coloso de Santa Úrsula” vibre con la misma intensidad durante el Mundial 2026.

Una cara moderna para un templo histórico

En las imágenes difundidas por los organizadores, se pudo apreciar por primera vez el diseño final de la tribuna, donde destaca un elegante contraste entre butacas rojas en la zona baja y grises en la parte superior. Además, el sistema de iluminación de última generación y las pantallas gigantes de alta definición prometen una experiencia visual radicalmente distinta a la que conocíamos antes del cierre en mayo de 2024.

“Estamos alistándonos para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única”, señaló el grupo administrador en sus redes sociales. El recinto, que se despidió del público con el título del América en el Clausura 2024, luce ahora el nombre de su nuevo patrocinador en la fachada principal, cumpliendo con los rigurosos estándares de la FIFA.

Todo listo para el sábado

La reinauguración oficial será este sábado 28 de marzo. El duelo ante la escuadra lusitana no solo servirá para medir el nivel de la Selección Mexicana, sino para presentar al mundo un estadio que ha logrado modernizarse sin perder su mística.