Reinauguran el Estadio Azteca con partido México vs Portugal rumbo al Mundial 2026

marzo 28, 2026

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado a la Selección de Portugal en el partido que marca la reinauguración del Estadio Azteca, tras su proceso de modernización de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro forma parte de los eventos de prueba rumbo al Mundial, donde México será una de las sedes principales. Autoridades capitalinas implementaron un operativo especial de seguridad y movilidad en los alrededores del estadio, con cierres viales y recomendaciones para los asistentes.

La reapertura del “Coloso de Santa Úrsula” representa un momento clave en la preparación del país para la justa mundialista, al tratarse de uno de los recintos más emblemáticos del fútbol internacional y sede histórica de finales mundialistas.

Además del espectáculo deportivo, el partido permitirá evaluar aspectos logísticos como accesos, servicios, transmisión y capacidad operativa, de cara a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.