Despiden a trabajador del Estadio Azteca por filtrar remodelaciones

octubre 30, 2025

Un trabajador fue despedido de la remodelación del Estadio Azteca por compartir videos y fotos de los avances de obra en redes sociales. Identificado como “Fer Rubio“, documentó la transformación del coloso para el Mundial 2026.

El empleado subió contenido mostrando el interior en construcción, nuevas estructuras y actualizaciones de iluminación. Sus publicaciones se viralizaron entre aficionados ansiosos por conocer los progresos de la renovación.

De acuerdo con el trabajador, Recursos Humanos intervino alegando violación de un acuerdo de confidencialidad. Aunque aceptó no publicar más material, fue despedido inmediatamente con liquidación completa.

No obstante, afirma no haber recibido documentación inicial sobre cláusulas de confidencialidad. Su caso ha generado controversia en redes sociales, donde usuarios criticaron y calificaron la medida como excesiva.

La remodelación del Coloso de Santa Úrsula comenzó en 2024 para adaptar el estadio a estándares de la FIFA. Incluye mejoras en accesibilidad, tecnología y capacidad para partidos del torneo más importante del fútbol.

Actualmente, las cuentas de “Fer Rubio” fueron dadas de baja tras el despido. El incidente evidencia tensiones entre la transparencia digital y la confidencialidad en proyectos de infraestructura deportiva.